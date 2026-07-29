В порту Египта дрон ударил по американскому плавучему хранилищу СПГ

В Ambrey сообщили, что в плавучее хранилище СПГ попал как минимум один беспилотник. После атаки в порту произошли взрывы. Британская компания Inchcape заявила, что в Думьяте загорелись два газовоза, их переместили за пределы портовой зоны. Экипаж эвакуировали. Ответственность за удар пока на себя никто не взял. В Министерстве энергетики Египта заявили, что при пожаре в порту никто не пострадал.