В Красноармейске супруги сами выкопали могилу для застреленного бойцами ВСУ сына

Одна из жительниц описала происходящее в городе как настоящий кошмар. По её словам, с приходом украинских боевиков быстро закончилось продовольствие, людям приходилось прятаться в подвалах и есть что придётся. Женщина также рассказала, что детей вырывали у матерей, вытаскивая их через окна. Стоящий в те моменты крик она не может забыть по сей день.