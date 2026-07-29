Глава МИД Казахстана и Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг КТК

В министерстве иностранных дел Казахстана добавили, что на встрече говорили о текущих делах в рамках стратегического партнерства двух стран. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Касым-Жомарта Токаева в США, где он примет участие в саммите G20.