Глава МИД Казахстана и Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг КТК

«Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг КТК», — говорится в сообщении.
В министерстве иностранных дел Казахстана добавили, что на встрече говорили о текущих делах в рамках стратегического партнерства двух стран. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Касым-Жомарта Токаева в США, где он примет участие в саммите G20.
Ранее сообщалось, что КТК возобновил приём нефти от поставщиков и её отгрузку через морской терминал в Новороссийске. Нефтяные компании вновь могут направлять сырьё в трубопроводную систему. Одновременно восстановлены экспортные операции через терминал на побережье Чёрного моря.
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