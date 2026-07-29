Haaretz рассказала об отказе Нетаньяху встречаться с Зеленским в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их визита в Вашингтон, сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на два источника.
По словам украинского источника, встречу предложила канцелярия Нетаньяху, однако вскоре после того, как офис Зеленского согласился на нее, ответа от израильской стороны не последовало. Израильские официальные лица объяснили это «слишком плотным» графиком премьер-министра, пишет издание.
Другой источник утверждает, что с предложением о встрече выступила канцелярия Зеленского, однако израильская сторона так и не ответила.
Несмотря на отсутствие официальной встречи, Нетаньяху и Зеленский встретились в Вашингтоне перед похоронами сенатора Линдси Грэма. Times of Israel пишет, что израильский премьер поговорил и пожал руку Зеленскому. Беседа, говорится в публикации, выглядела серьезной, но дружелюбной, а во время рукопожатия политики улыбались.
До этого Нетаньяху и Зеленский встречались в сентябре 2023 года на Генеральной Ассамблеи ООН. Впоследствии лидеры несколько раз созванивались. Последний телефонный разговор состоялся в январе 2025 года.
Незадолго до этого оба лидера по отдельности провели закрытые переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Белый дом охарактеризовал обстановку во время встречи Трампа и Нетаньяху как позитивную и продуктивную, в то время как The Wall Street Journal сообщила о напряжении между ними и прохладном приеме премьера.
Зеленский и Трамп, как заявил лидер Украины, подняли вопросы о лицензиях на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и «некоторые другие идеи, которые могут помочь», а также затронули тему дипломатического урегулирования.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».