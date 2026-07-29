В Варшаве заявили о позитиве в переговорах с Украиной о МиГ-29

Переговоры с Украиной о передаче ей истребителей МиГ-29 проходят в позитивном ключе, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает издание Wirtualna Polska. За два дня до этого он пригрозил передать самолеты Болгарии, если не удастся решить спорные вопросы с Украиной.
По словам главы польского оборонного ведомства, Украина по-прежнему заинтересована в получении советских МиГ-29, несмотря на ранее звучавшую критику в адрес состояния этих самолетов. Министр отметил, что переговоры с Украиной продолжаются позитивно, однако Польша получила еще одно предложение — Болгария также рассматривает возможность приобретения истребителей.
«Эти самолеты находятся в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что Болгария хочет купить их у нас для защиты своего воздушного пространства. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно представляют ценность», — сказал Косиняк-Камыш.
Эти слова прозвучали через два дня после того, как министр выдвинул фактический ультиматум Украине. По словам министра, «время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели». Тогда он отметил, что, если соглашения с Украиной не удастся достичь, самолеты будут проданы Болгарии.
Польша увязывала передачу МиГ-29 с доступом к беспилотным технологиям, которыми владеет Украина. Косиняк-Камыш тогда отметил, что украинская оборонная промышленность активно развивает производство дронов и уже поставляет их на зарубежные рынки, включая страны Ближнего Востока. Польша рассчитывает получить от Киева не только политическую поддержку, но и доступ к современным разработкам в области беспилотников.
22 июля Украина потребовала от Польши оборудование и аппаратуру для ремонта и техобслуживания истребителей МиГ-29. Для Минобороны Польши это требование оказалось неприемлемым, и переговоры зашли в тупик. Косиняк-Камыш заявил в середине июля, что страна готова помочь с модернизацией МиГ-29, но расходы должна взять на себя Украина или страны-партнеры.