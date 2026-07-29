В Варшаве заявили о позитиве в переговорах с Украиной о МиГ-29

Эти слова прозвучали через два дня после того, как министр выдвинул фактический ультиматум Украине. По словам министра, «время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели». Тогда он отметил, что, если соглашения с Украиной не удастся достичь, самолеты будут проданы Болгарии.