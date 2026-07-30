Стало известно, что обсудили главы МИД Казахстана и США

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Казахстана и США рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20», — сообщили в МИД.
Кроме того, собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
В апреле этого года Ермек Кошербаев провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.