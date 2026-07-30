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Стало известно, что обсудили главы МИД Казахстана и США

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом 29 июля 2026 года рассказали в пресс-службе МИД РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств Казахстана и США рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20», — сообщили в МИД.

Кроме того, собеседники подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В апреле этого года Ермек Кошербаев провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

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