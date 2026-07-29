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ВС США ответили на угрозы КСИР блокировать движение судов в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов в Ормузском проливе. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов. Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных», — отметила американская сторона.

С начала мая силы CENTCOM помогли около 1 тыс. судов и 500 млн баррелей сырой нефти пройти через этот водный путь. После недавних угроз и попыток нападения на коммерческие суда, следующие через Ормуз, КСИР утверждает, что моряки должны использовать только те маршруты, которые предпочитает Иран, добавило командование.

Накануне спикер Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия» сообщил, что ВС Ирана не пропустят через Ормузский пролив ни одно судно, принадлежащее государству, которое получает замороженные активы Исламской Республики. Так военный прокомментировал предложение американского лидера Дональда Трампа компенсировать ущерб коммерческим судам от иранских ударов в Ормузе за счет замороженных активов Ирана. КСИР счел заявление очередной попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.

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