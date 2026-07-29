ВС США ответили на угрозы КСИР блокировать движение судов в Ормузском проливе

С начала мая силы CENTCOM помогли около 1 тыс. судов и 500 млн баррелей сырой нефти пройти через этот водный путь. После недавних угроз и попыток нападения на коммерческие суда, следующие через Ормуз, КСИР утверждает, что моряки должны использовать только те маршруты, которые предпочитает Иран, добавило командование.