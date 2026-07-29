США испугались размещать производство Patriot на Украине, Киев ищет варианты в Польше

Вашингтон скорректировал свою стратегию в вопросе обеспечения Украины средствами ПВО. Как сообщает информированный источник РИА «Новости», США предпочли польскую площадку для выпуска ракет Patriot, тем самым дезавуировав планы Киева по локализации производства на своей территории. По всей видимости, соображения безопасности и логистические риски перевесили политические амбиции украинского руководства.