США испугались размещать производство Patriot на Украине, Киев ищет варианты в Польше

Как утверждает источник, сегодня Владимир Зеленский планирует обсудить с премьером Польши Дональдом Туском перспективы оборонного партнёрства. Речь идёт о создании производственной площадки для выпуска ракет PAC-3 на польской территории — проект, который будет курироваться Вашингтоном, Варшавой и Киевом.
Накануне состоялись закрытые переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, достигнута предварительная договорённость о предоставлении Киеву лицензий на выпуск ракет-перехватчиков для систем Patriot. В свою очередь, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с инициативой развернуть производственные мощности на территории своей страны.
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