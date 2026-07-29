Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщается на сайте дипломатического ведомства.
«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20 (пройдет 14−15 декабря в Майами. — РБК)», — говорится в сообщении.
Кроме того, собеседники обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
В июле несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале КТК (трубопровод Тенгиз — Новороссийск) в Черном море. Американской нефтекомпании Chevron принадлежит 15% КТК. Ранее она зафрахтовала один из танкеров, попавших под удары.
23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что терминал временно приостановил работу, при этом его объекты находятся в исправном состоянии и готовы к возобновлению транспортировки.
На фоне паузы в перевалке Казахстан временно снизил добычу нефти, работа терминала была восстановлена к 27 июля.
Астана выступает за безусловную безопасность работы КТК, атаки МИД Казахстана назвал посягательством на интересы страны. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку ущерба и оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.
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