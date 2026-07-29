Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

В июле несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале КТК (трубопровод Тенгиз — Новороссийск) в Черном море. Американской нефтекомпании Chevron принадлежит 15% КТК. Ранее она зафрахтовала один из танкеров, попавших под удары.