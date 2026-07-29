Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

КТК — главный маршрут экспорта казахстанской нефти, в июле несколько танкеров в районе морского терминала подверглись атакам. В МИДе Казахстана назвали это посягательством на экономические интересы.

Источник: РБК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства, а также ход подготовки предстоящего визита главы государства в США для участия в саммите G20 (пройдет 14−15 декабря в Майами. — РБК)», — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В июле несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале КТК (трубопровод Тенгиз — Новороссийск) в Черном море. Американской нефтекомпании Chevron принадлежит 15% КТК. Ранее она зафрахтовала один из танкеров, попавших под удары.

23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что терминал временно приостановил работу, при этом его объекты находятся в исправном состоянии и готовы к возобновлению транспортировки.

На фоне паузы в перевалке Казахстан временно снизил добычу нефти, работа терминала была восстановлена к 27 июля.

Астана выступает за безусловную безопасность работы КТК, атаки МИД Казахстана назвал посягательством на интересы страны. В ведомстве подчеркнули, что проводят оценку ущерба и оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше