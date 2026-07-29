Польша заявила о позитиве в переговорах с Украиной о МиГ-29

Данное заявление было сделано спустя два дня после того, как министр выдвинул Украине фактический ультиматум. По его словам, «время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели». Тогда же он указал, что в случае отсутствия договоренности с Киевом самолеты будут проданы Болгарии.