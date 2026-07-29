Польша заявила о позитиве в переговорах с Украиной о МиГ-29

Как отметил глава польского оборонного ведомства, Украина сохраняет заинтересованность в получении советских МиГ-29, несмотря на ранее высказанную критику их технического состояния. Министр подчеркнул, что переговоры с украинской стороной продолжаются конструктивно, однако у Польши появилась альтернатива — Болгария также рассматривает возможность покупки этих истребителей.
«Эти самолеты находятся в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что Болгария хочет купить их у нас для защиты своего воздушного пространства. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно представляют ценность», — заявил Косиняк-Камыш.
Данное заявление было сделано спустя два дня после того, как министр выдвинул Украине фактический ультиматум. По его словам, «время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели». Тогда же он указал, что в случае отсутствия договоренности с Киевом самолеты будут проданы Болгарии.
Польша обусловила передачу МиГ-29 доступом к технологиям беспилотных летательных аппаратов, которыми располагает Украина. Косиняк-Камыш ранее отметил, что украинская оборонная промышленность активно развивает производство дронов и уже поставляет их на внешние рынки, в том числе в страны Ближнего Востока. Варшава рассчитывает получить от Киева не только политическую поддержку, но и доступ к современным разработкам в сфере беспилотников.