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Польша заявила о позитиве в переговорах с Украиной о МиГ-29

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что переговоры с Украиной о передаче истребителей МиГ-29 проходят в позитивном ключе. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska. За два дня до этого он предупредил о возможности передачи самолетов Болгарии в случае неурегулирования спорных вопросов с Киевом.

Источник: AP 2024

Как отметил глава польского оборонного ведомства, Украина сохраняет заинтересованность в получении советских МиГ-29, несмотря на ранее высказанную критику их технического состояния. Министр подчеркнул, что переговоры с украинской стороной продолжаются конструктивно, однако у Польши появилась альтернатива — Болгария также рассматривает возможность покупки этих истребителей.

«Эти самолеты находятся в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что Болгария хочет купить их у нас для защиты своего воздушного пространства. Если кто-то готов за них заплатить, значит, они действительно представляют ценность», — заявил Косиняк-Камыш.

Данное заявление было сделано спустя два дня после того, как министр выдвинул Украине фактический ультиматум. По его словам, «время для Украины в этом вопросе истекает, окончательное решение должно быть принято в ближайшие недели». Тогда же он указал, что в случае отсутствия договоренности с Киевом самолеты будут проданы Болгарии.

Польша обусловила передачу МиГ-29 доступом к технологиям беспилотных летательных аппаратов, которыми располагает Украина. Косиняк-Камыш ранее отметил, что украинская оборонная промышленность активно развивает производство дронов и уже поставляет их на внешние рынки, в том числе в страны Ближнего Востока. Варшава рассчитывает получить от Киева не только политическую поддержку, но и доступ к современным разработкам в сфере беспилотников.

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