Бред величия перешел границы разумного

Дурову безразлично, что его проекты используют террористы. Напомню, в Telegram присутствуют вербовщики со стороны СБУ. Для этого они используют заблокированный Роскомнадзором чат-бот сервиса знакомств «Дайвинчик». Администрация же не блокирует преступные аккаунты. В то же время Россия выходит на абсолютный цифровой технологический суверенитет. Перенимает опыт Китая. И, возможно, в нашей стране создадут кибервойска, которые будут заниматься разоблачением фейков, борьбой с мошенниками.