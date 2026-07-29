Бред величия перешел границы разумного

Когда НАТО не сдерживает обещаний о расширении на восток. И понимая, что Россия побеждает в СВО, пытаются затормозить путь переговорами. Второй момент — распространение фейков о возможной мобилизации осенью в Российской Федерации. Также влияют на неокрепшую психику молодежи ради своих террористических целей. Вот и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в содействии терроризму.
Дурову безразлично, что его проекты используют террористы. Напомню, в Telegram присутствуют вербовщики со стороны СБУ. Для этого они используют заблокированный Роскомнадзором чат-бот сервиса знакомств «Дайвинчик». Администрация же не блокирует преступные аккаунты. В то же время Россия выходит на абсолютный цифровой технологический суверенитет. Перенимает опыт Китая. И, возможно, в нашей стране создадут кибервойска, которые будут заниматься разоблачением фейков, борьбой с мошенниками.
Мы сталкиваемся с новым форматом информационных преступлений. От них нельзя отключиться, как от радио и телевидения в свое время. Нужно подстраиваться, вводить новые законодательные акты. Только так можно победить это зло.