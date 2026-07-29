Axios: Нетаньяху предложил Трампу план отказа от помощи США

Как пишет портал, «по словам израильского чиновника, Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту (Джей Ди — ред.) Вэнсу и (спецпосланнику Стивену — ред.) Уиткоффу, что он настроен серьезно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет. Он подчеркнул, что хочет перейти к переговорам по соответствующему меморандуму о взаимопонимании».