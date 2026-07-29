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Axios: Нетаньяху предложил Трампу план отказа от помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме предложил президенту США Дональду Трампу план поэтапного прекращения американской военной помощи в течение десяти лет, заявив о стремлении страны достичь полной независимости в обороне страны, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Источник: AP 2024

Как пишет портал, «по словам израильского чиновника, Нетаньяху заявил Трампу, вице-президенту (Джей Ди — ред.) Вэнсу и (спецпосланнику Стивену — ред.) Уиткоффу, что он настроен серьезно сократить военную помощь США Израилю до нуля в течение 10 лет. Он подчеркнул, что хочет перейти к переговорам по соответствующему меморандуму о взаимопонимании».

Согласно информации портала, Трамп и его команда отметили, что некоторые республиканцы опасаются обвинений в антиизраильской позиции из-за поддержки отказа от помощи Израилю. В ответ Нетаньяху пообещал возглавить этот процесс публично.

В публикации говорится, что для достижения этой цели премьер Израиля уже поручил оборонному сектору в течение десяти лет разработать собственный современный истребитель на случай прекращения поставок истребителей F-35.

По информации Axios, в рамках переходного периода Нетаньяху предлагает зафиксировать в новом меморандуме 16 миллиардов долларов прямой военной помощи и от 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов — на развитие систем израильской ПВО. Кроме того, проект включает создание совместного фонда исследования и разработки нового оружия еще на 16 миллиардов долларов.

Текущее 10-летнее соглашение о военной помощи США Израилю на 38 миллиардов долларов прекращает свое действие в 2028 году. Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Израиль должен уйти от статуса получателя американских дотаций и перейти к равноправному технологическому партнерству.

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