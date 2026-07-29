Ливия предложила России построить НПЗ и продавать нефтепродукты

Ливия располагает крупнейшими в Африке запасами нефти. Однако нефтяная отрасль страны пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности. До сих пор Ливия разделена между двумя противоборствующими силами — международно признанным Правительством национального единства (ПНЕ) в Триполи (запад), которое возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба, и администрацией в Бенгази (восток), которой де-факто управляют командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и его сыновья. ООН не раз пыталась склонить стороны конфликта к выполнению своего плана урегулирования. Однако эти дипломатические усилия не принесли значительных результатов.