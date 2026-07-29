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За день в регионах России уничтожили 150 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны в течение дня 29 июля перехватили и уничтожили в регионах России 150 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Средства противовоздушной обороны в течение дня 29 июля перехватили и уничтожили в регионах России 150 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

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