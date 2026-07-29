Прямое попадание: ФАБ-500 разнесли пункты управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Авиация РФ поразила объекты ВСУ в двух областях. Видео © Минобороны РФ.
Первой целью стал командный пункт 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Тягинка. Ещё одну атаку нанесли по месту размещения 159-й отдельной механизированной бригады в районе Васильевки Харьковской области.
Для поражения объектов применили авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Такие системы позволяют сбрасывать боеприпасы на значительном расстоянии от цели.
В ведомстве заявили, что оба объекта были уничтожены. Результаты ударов подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.
Российская авиация ранее применила четыре ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пункту управления беспилотниками 117-й отдельной бригады ВСУ в районе Райского в ДНР. Ещё несколько целей были поражены управляемыми ракетами Х-38МЛ.
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