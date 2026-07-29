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Прямое попадание: ФАБ-500 разнесли пункты управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Российская авиация поразила пункты управления и временной дислокации украинских войск в Херсонской и Харьковской областях. Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Авиация РФ поразила объекты ВСУ в двух областях. Видео © Минобороны РФ.

Первой целью стал командный пункт 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Тягинка. Ещё одну атаку нанесли по месту размещения 159-й отдельной механизированной бригады в районе Васильевки Харьковской области.

Для поражения объектов применили авиабомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Такие системы позволяют сбрасывать боеприпасы на значительном расстоянии от цели.

В ведомстве заявили, что оба объекта были уничтожены. Результаты ударов подтвердили средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Российская авиация ранее применила четыре ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пункту управления беспилотниками 117-й отдельной бригады ВСУ в районе Райского в ДНР. Ещё несколько целей были поражены управляемыми ракетами Х-38МЛ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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