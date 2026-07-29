Прямое попадание: ФАБ-500 разнесли пункты управления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Российская авиация ранее применила четыре ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по пункту управления беспилотниками 117-й отдельной бригады ВСУ в районе Райского в ДНР. Ещё несколько целей были поражены управляемыми ракетами Х-38МЛ.