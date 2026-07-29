Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска, через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. 17, 19 и 20 июля казахстанская сторона сообщала об атаках на терминалы во время погрузки нефти на танкеры. На терминалах сократили нефтедобычу из-за нехватки мощностей для хранения.