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Глава МИД Казахстана обсудил с Рубио ситуацию вокруг КТК

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

По данным МИДа Казахстана, стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Они затронули вопросы двусторонней повестки по стратегическому партнерству, а также обсудили подготовку предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска, через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. 17, 19 и 20 июля казахстанская сторона сообщала об атаках на терминалы во время погрузки нефти на танкеры. На терминалах сократили нефтедобычу из-за нехватки мощностей для хранения.

В американском Госдепартаменте сообщили, что чиновники обсудили «важность энергетической безопасности, включая надежный и бесперебойный экспорт нефти» через КТК. Господин Рубио поблагодарил власти Казахстана за поддержку мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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