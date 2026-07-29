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Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов может перейти в «Сбер»

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов, который 29 июля оставил пост по собственному желанию, может перейти на работу в «Сбер». Об этом «Ъ» рассказали два источника, знакомых с ситуацией. Также рассматривается вариант с переходом господина Бречалова в Госдуму: бывший губернатор возглавляет республиканский список «Единой России».

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов, который 29 июля оставил пост по собственному желанию, может перейти на работу в «Сбер». Об этом «Ъ» рассказали два источника, знакомых с ситуацией. Также рассматривается вариант с переходом господина Бречалова в Госдуму: бывший губернатор возглавляет республиканский список «Единой России».

Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Какую именно, в пресс-службе правительства Удмуртии не уточняют. Врио губернатора назначена советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова.

Подробнее о смене главы Удмуртии в материале «Александр Бречалов ушел заранее».

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