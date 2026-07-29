Трамп оспорил в Верховном суде выплату $83 млн по делу о клевете

Американский президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой освободить его от выплаты $83,3 млн по делу о клевете в отношении писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл, которая ранее обвинила американского лидера в изнасиловании, сообщает Reuters.
Защита Трампа подала апелляцию, призвала пересмотреть дело и признать ошибочным решение нижестоящих судов, которые не дали Трампу использовать президентский иммунитет для защиты от претензий Кэрролл.
Reuters также сообщает, что отдельную апелляцию подал Минюст, утверждая, что федеральный закон позволяет заменить ответчика в деле правительством США. В мае агентство написало, что Министерство юстиции начало расследование в отношении журналистки, чтобы выяснить, совершила ли Кэрролл лжесвидетельство в ходе дачи показаний.
По словам журналистки, Трамп нанес ей увечья и домогался до нее весной 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Трамп отвергал обвинения и обвинил журналистку во лжи как во время своего первого президентского срока в 2019 году, так и в 2022-м, когда уже покинул свой пост. В 2023-м суд признал Трампа виновным и обязал на тот момент уже бывшего президента США выплатить писательнице $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.
Кэрролл также подала иск против Трампа о клевете, заявив, что тот, обвинив ее во лжи, нанес ущерб репутации журналистки. И в январе 2024 года Федеральное жюри Манхэттена обязало республиканца выплатить Кэрролл $83,3 млн.
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