Трамп оспорил в Верховном суде выплату $83 млн по делу о клевете

По словам журналистки, Трамп нанес ей увечья и домогался до нее весной 1996 года в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Трамп отвергал обвинения и обвинил журналистку во лжи как во время своего первого президентского срока в 2019 году, так и в 2022-м, когда уже покинул свой пост. В 2023-м суд признал Трампа виновным и обязал на тот момент уже бывшего президента США выплатить писательнице $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях.