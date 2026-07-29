Востоковед назвал главного врага йеменских хуситов

Востоковед Александр Вавилов в беседе с NEWS.ru назвал главного противника йеменского движения. По мнению эксперта, этим врагом является Израиль, а не страны Запада или соседние монархии, как часто полагают.
Дипломат пояснил, что хуситы рассматривают Израиль как нелегитимное сионистское образование и ставят своей целью его ликвидацию. Именно поэтому, уточнил Вавилов, главными целями для атак становятся израильские суда или любые корабли, которые направляются в израильские порты через акваторию Красного моря.
Востоковед также отметил, что в своих обстрелах повстанцы полагаются на ракеты и беспилотные летательные аппараты. Собеседник предположил, что эти вооружения с большой вероятностью поставляются из Ирана.
Тегеран, по словам эксперта, выступает для хуситов ключевым союзником и основным спонсором. Помимо оружия, иранская сторона предоставляет движению финансовые потоки и другие материальные ресурсы, подчеркнул Вавилов.
Напомним, что ранее бойцы «Ансар Аллах» уже атаковали баллистическими ракетами саудовский нефтяной танкер NCC Ghaza. Также хуситы нанесли удары по нефтяным объектам Saudi Aramco на севере Йемена.