Посольство РФ в США назвало проект закона о санкциях против РФ медвежьей услугой

Посольство России в США предупредило Вашингтон о потенциальной угрозе законопроекта об антироссийских санкциях для самих американцев. По мнению дипломатов, принятием этого закона Штаты оказывают себе «медвежью услугу» и, фактически, больше вредят себе, чем России. Не говоря уже о третьих странах, которые этот проект тоже затрагивает.