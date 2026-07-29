Посольство России в США предупредило Вашингтон о потенциальной угрозе законопроекта об антироссийских санкциях для самих американцев. По мнению дипломатов, принятием этого закона Штаты оказывают себе «медвежью услугу» и, фактически, больше вредят себе, чем России. Не говоря уже о третьих странах, которые этот проект тоже затрагивает.
В диппредставительстве отметили, что последние пять лет продемонстрировали даже самым упорным, если не сказать упёртым, что санкции против России не работают. Пример Евросоюза прямо показывает, что подобные ограничения вредят лишь самим их авторам.
Напомним, что законопроект разрешает президенту США устанавливать пошлины до 500% на российские товары и до 100% на продукцию крупнейших импортёров нефти.
Ранее KP.RU сообщил, что 28 июля проект закона об ужесточении санкций против России прошёл процедурное голосование в Сенате США, получив одобрение. Большинство сенаторов (86 против 12) высказались «за».