ФРС в пятый раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5−3,75%

Ведомство сохраняет ставку на одном уровне с декабря 2025 года. До этого ведомство трижды ее понижало. В последний раз — на 0,25 процентного пункта. На сегодняшнем заседании трое его участников были против сохранения ставки. Они проголосовали за ее повышение на 0,25 процентных пункта.