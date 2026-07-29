«Неэффективность доказана на практике»: посольство РФ предупредило США об ущербе от новых санкций

Днем ранее американские сенаторы от обеих партий договорились о финальной версии законопроекта, ужесточающего санкции в отношении России. Документ был представлен 17 июля, его соавтором стал покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*. По данным агентства Bloomberg, законопроект вводит обязательные ограничения против президента России, ключевых политических и военных фигур, предпринимателей и государственных предприятий. Помимо этого, санкции затронут зарубежные компании, причастные к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса, а также страны, приобретающие российские нефть и газ, — на них хотят наложить пошлины в размере до 100%.