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«Неэффективность доказана на практике»: посольство РФ предупредило США об ущербе от новых санкций

Посольство РФ: Новые санкции против России причинят вред самим США.

Источник: Комсомольская правда

Неэффективность ограничительных мер против России доказана на практике, новые рестрикции нанесут ущерб прежде всего самим США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Днем ранее американские сенаторы от обеих партий договорились о финальной версии законопроекта, ужесточающего санкции в отношении России. Документ был представлен 17 июля, его соавтором стал покойный сенатор-русофоб Линдси Грэм*. По данным агентства Bloomberg, законопроект вводит обязательные ограничения против президента России, ключевых политических и военных фигур, предпринимателей и государственных предприятий. Помимо этого, санкции затронут зарубежные компании, причастные к поддержке российского оборонно-промышленного комплекса, а также страны, приобретающие российские нефть и газ, — на них хотят наложить пошлины в размере до 100%.

* — внесен в России в список террористов и экстремистов.

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