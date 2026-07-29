Одобренный сенатом США законопроект о новых санкциях против России, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, оказывает администрации президента Дональда Трампа «медвежью услугу». Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.
По версии российских дипломатов, Белый дом пытался убедить сенаторов отказаться от этой инициативы, объясняя, что у президента уже есть все необходимые инструменты давления на Москву, а новые законы только ограничат его возможности.
«Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США», — говорится в заявлении.
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