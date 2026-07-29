ООН: число нападений на палестинцев на Западном берегу достигло рекордного уровня

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) заявило об ухудшении ситуации на Западном берегу реки Иордан — число случаев насилия со стороны израильских поселенцев достигло рекордного уровня. По подсчетам OHCHR, с начала 2026 года до 24 июля там погибло 76 палестинцев и 1 израильтянин, а меньше чем за неделю с этого дня — еще 8 палестинцев и 2 израильтянина.