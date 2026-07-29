Посольство РФ назвало законопроект Грэма* «медвежьей услугой» для Трампа

Дипломаты напомнили, что ранее в Белом доме опасались чрезмерного рвения законодателей, так как это ограничивает президента в принятии решений. Теперь же, когда США столкнулись с угрозой обвала энергетических рынков и ростом цен внутри страны, действия сенаторов-республиканцев выглядят как попытка навредить собственному лидеру, что лишь радует их политических оппонентов-демократов в преддверии ноябрьских выборов.