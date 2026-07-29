Нетаньяху представил Трампу план отказа Израиля от военной помощи США

Ранее Life.ru писал, что Биньямин Нетаньяху не стал проводить переговоры с Владимиром Зеленским во время пребывания обоих политиков в Вашингтоне. Инициатором контакта выступила команда Владимира Зеленского. Представители украинского лидера обратились в канцелярию Биньямина Нетаньяху с предложением согласовать переговоры, но ответа от израильской стороны, как утверждается, не получили.