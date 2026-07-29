Бывшая глава аппарата СР зарегистрирована кандидатом в Госдуму от «Новых людей»

Анастасия Павлюченкова возглавляла центральный аппарат СР с октября 2025 года, а параллельно руководила партийной молодежкой и координировала работу партийных наблюдателей. В 2023 году она стала лауреатом национальной премии «Дигория» для молодых экспертов в общественно-политической сфере. Выход госпожи Павлюченковой из партии вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, а опрошенные «Ъ» эксперты называли ее уход большой потерей для справороссов.