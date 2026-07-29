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Бывшая глава аппарата СР зарегистрирована кандидатом в Госдуму от «Новых людей»

Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова зарегистрирована в качестве кандидата в Госдуму от партии «Новые люди» по Ленинградскому одномандатному округу Москвы.

Экс-глава центрального аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасия Павлюченкова зарегистрирована в качестве кандидата в Госдуму от партии «Новые люди» по Ленинградскому одномандатному округу Москвы.

«Системе нужна инъекция молодой энергии», — объяснила свое решение выдвинуться госпожа Павлюченкова. Противостоять ей среди прочих будут многолетний депутат от этого округа, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская (СР) и участник СВО, выпускник «Школы мэров» Эльдар Шарипов («Единая Россия»). По информации «Ъ», в «Единой России» всерьез рассчитывают на победу своего кандидата.

Анастасия Павлюченкова возглавляла центральный аппарат СР с октября 2025 года, а параллельно руководила партийной молодежкой и координировала работу партийных наблюдателей. В 2023 году она стала лауреатом национальной премии «Дигория» для молодых экспертов в общественно-политической сфере. Выход госпожи Павлюченковой из партии вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе, а опрошенные «Ъ» эксперты называли ее уход большой потерей для справороссов.

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