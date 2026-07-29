Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье

С декабря 2024 года митрополит Иларион служил в храме Петра и Павла в Карловых Варах. 24 мая Илариона вместе с его водителем задержала полиция Чехии после того, как силовики нашли в его машине наркотик. Через два дня их отпустили без предъявления обвинений и каких-либо дополнительных ограничений. Иларион причастность к хранению наркотиков отрицает. 30 мая архиерей вернулся в Москву.