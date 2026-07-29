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На Украине разочарованы результатами встречи Зеленского с Трампом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Такую оценку дает прошедшим накануне в Белом доме переговорам украинское издание «Страна».

Источник: AP 2024

«Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии. Зеленский назвал встречу “продуктивной”, Нетаньяху — “великолепной”, а Трамп, как под копирку, прокомментировал оба рандеву одной и той же фразой “встреча была очень хорошей”, — пишет газета.

Как сообщали СМИ, церемониал встречи Зеленского по прибытии в Вашингтон был более чем сдержан. У трапа ему пожал руку только пилот, в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет, Зеленского провели с бокового входа. На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Зеленский и глава МИД Андрей Сибига сидели в пятом ряду, в то время как Трамп был в первом. Сама встреча Зеленского с Трампом продолжалась меньше часа, никакой субстантивной информации о содержании переговоров ни одна из сторон не дала.

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