На Украине разочарованы результатами встречи Зеленского с Трампом

Как сообщали СМИ, церемониал встречи Зеленского по прибытии в Вашингтон был более чем сдержан. У трапа ему пожал руку только пилот, в Западное крыло Белого дома, где находится Овальный кабинет, Зеленского провели с бокового входа. На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) Зеленский и глава МИД Андрей Сибига сидели в пятом ряду, в то время как Трамп был в первом. Сама встреча Зеленского с Трампом продолжалась меньше часа, никакой субстантивной информации о содержании переговоров ни одна из сторон не дала.