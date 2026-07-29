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Экспортёры теряют $70 млн в день из-за простоя украинских портов

Экспорт через Одессу практически остановлен, альтернативные маршруты не справляются.

Источник: Комсомольская правда

Экспортёры ежедневно недополучают $70 млн долларов из-за простоя украинских портов. Об этом написало местное издание «Экономическая правда».

Украинские журналисты пишут, что за первое полугодие Незалежная экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых около 34 миллионов тонн, или две трети, прошли через порты Одессы. Морские пункты пропуска обеспечивают около 60% товарооборота страны. Однако сейчас Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок, об этом ранее заявил Владимир Зеленский.

Альтернативные маршруты, железная дорога, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю, не справляются с потоком груза. Ни за один месяц текущего года они не превысили потолок в 3 млн тонн, что критически мало для обеспечения экспортного потенциала страны.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечал, что системные удары по портам Одесской области наносятся ежедневно с 11 июля, их цель — обвал всей морской логистики ВСУ на юге. Это узел разгрузки западного военного импорта, приёма ГСМ и площадки сборки ударных БПЛА.

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