Экспортёры теряют $70 млн в день из-за простоя украинских портов

Украинские журналисты пишут, что за первое полугодие Незалежная экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых около 34 миллионов тонн, или две трети, прошли через порты Одессы. Морские пункты пропуска обеспечивают около 60% товарооборота страны. Однако сейчас Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок, об этом ранее заявил Владимир Зеленский.