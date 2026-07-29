На Украине разбился истребитель F-16

Это уже не первая потеря такого самолета. В августе 2024 года при отражении воздушной атаки разбился первый украинский F-16, погиб пилот Алексей Месь. В апреле 2025 года во время боевого задания погиб пилот Павел Иванов, Минобороны России тогда заявило, что самолет был сбит средствами ПВО. В мае 2025 года на борту еще одного F-16 возникла нештатная ситуация, пилот катапультировался. В июне того же года Воздушные силы Украины сообщили о крушении еще одного F-16 во время отражения воздушной атаки — тогда погиб летчик Максим Устименко.