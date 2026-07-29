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На Украине разбился истребитель F-16

Во время выполнения боевого задания возникла нештатная ситуация, связь с истребителем была потеряна, пилот катапультировался, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Источник: РБК

На Украине разбился истребитель F-16, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным командования, 29 июля во время выполнения боевого задания была потеряна связь с самолетом. По предварительной информации, на борту возникла нештатная ситуация, из-за которой пилот катапультировался.

В Воздушных силах также уточнили, что пилот находится в безопасности, его доставили в медицинское учреждение для обследования. На месте падения самолета работают специалисты и правоохранительные органы. Жертв среди мирного населения и разрушений нет. Причины происшествия устанавливаются, сообщили в ведомстве.

Украина начала получать американские истребители F-16 летом 2024 года. По данным Киева, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать Украине в общей сложности 79 таких самолетов, а США участвуют в подготовке украинских пилотов и обеспечении их обслуживания.

Это уже не первая потеря такого самолета. В августе 2024 года при отражении воздушной атаки разбился первый украинский F-16, погиб пилот Алексей Месь. В апреле 2025 года во время боевого задания погиб пилот Павел Иванов, Минобороны России тогда заявило, что самолет был сбит средствами ПВО. В мае 2025 года на борту еще одного F-16 возникла нештатная ситуация, пилот катапультировался. В июне того же года Воздушные силы Украины сообщили о крушении еще одного F-16 во время отражения воздушной атаки — тогда погиб летчик Максим Устименко.

В июне этого года в ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области, пилоту удалось выжить.

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