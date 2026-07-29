Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. По его словам, эта задача сегодня объединяет все ответственные политические силы страны. О чем еще говорили участники форума «Территория смыслов», как на Украине оценивают перспективы конфликта и что в Киеве говорят о его завершении — в материале «Газеты.Ru».