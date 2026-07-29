Военные США отказали КСИР в праве мешать движению в Ормузском проливе

После недавних угроз и попыток атак на коммерческие суда в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что международные суда должны следовать только по маршрутам, которые одобряет иранская сторона.
«Ормузский пролив является международным водным путем. КСИР не имеет полномочий диктовать маршруты для свободного и беспрепятственного движения судов. Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных», — сообщает американское командование.
С начала мая силы Центрального командования США помогли примерно 1 тыс. судам и 500 млн барр. сырой нефти пройти через этот узкий водный путь.
В США назвали ситуацию в Ормузском проливе «худшим сценарием». По данным Международной морской организации, с 6 июля по меньшей мере девять судов подверглось нападениям, поскольку Иран стремится заставить всех следовать через Ормузский пролив в своих территориальных водах, а не по маршруту вдоль побережья Омана, который охраняется ВС США.
Ранее 13 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана, при этом свободное судоходство через Ормузский пролив для остальных стран сохранится. Американский президент также заявил, что США «с этого момента» будут называться «хранителем Ормузского пролива».
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