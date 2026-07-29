Военные США отказали КСИР в праве мешать движению в Ормузском проливе

В США назвали ситуацию в Ормузском проливе «худшим сценарием». По данным Международной морской организации, с 6 июля по меньшей мере девять судов подверглось нападениям, поскольку Иран стремится заставить всех следовать через Ормузский пролив в своих территориальных водах, а не по маршруту вдоль побережья Омана, который охраняется ВС США.