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Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне участившихся случаев нападения на украинских граждан в Польше заявил, что обсудил с польским премьером Дональдом Туском безопасность украинцев в стране.

Источник: Reuters

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. В частности, на прошлой неделе СМИ сообщали, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, врачам пришлось наложить девушке швы на шею.

«Отдельно обсудили вопросы безопасности, которые, к сожалению, актуальны и для наших граждан: важно, чтобы украинцы, которые… нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», — говорится в посвященном встрече с Туском сообщении в Telegram-канале Зеленского.

О каких-либо результатах обсуждения безопасности украинцев не сообщается.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939—1945 годах. Пик расправ в 1943—1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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