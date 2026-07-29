Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. В частности, на прошлой неделе СМИ сообщали, что трое жителей Польши во Вроцлаве жестоко избили украинца и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, врачам пришлось наложить девушке швы на шею.