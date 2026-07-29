На Украине вырезали трек Монеточки* из прокатной версии нового «Человека паука»

Музыкальный трек певицы-иноагента Монеточки* (настоящее имя Елизавета Гырдымова*) удален из украинской прокатной версии новой части фильма «Человек паук». Об этом сообщил телеканал «Киев24».
«В новой части фильма “Человек-паук” звучит песня российской певицы Монеточки*… В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», — говорится в публикации.
Уточнялось, что в картине звучит трек «Монополия», а имя исполнительницы указано в титрах. И хотя данная композиция играет всего несколько секунд, украинские цензоры все равно добились удаления нежелательной сцены.
Как писал сайт KP.RU, 7 июля мировой суд в Москве заочно вынес приговор Гырдымовой*. Она была признана виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
Напомним, в январе 2023 году Минюст РФ включил Гырдымову* в перечень иноагентов. Она получала деньги от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против спецоперации. Певица сбежала из России в 2022 году.
* признана иноагентом, объявлена в международный розыск и заочно арестована в России.