Хмара заявил о плане ВСУ действовать «асимметрично» в конфликте с Россией

ВСУ следует экономно управлять ресурсами и действовать «асимметрично» в конфликте с Россией, заявил новый исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской правой журналистке Лоре Лумер, отрывки доступны на ее сайте.
Хмара подчеркнул, что управление ресурсами и логистика значимы в боевом планировании ВСУ, прежде всего в том, чтобы подразделения получали нужное оборудование.
Кабмин Украины по согласованию с украинским лидером Владимиром Зеленским назначил Хмару врио главы Минобороны Украины 20 июля. На новой должности ему поручено продолжить реформирование оборонной сферы, обеспечить проведение технологических ударных операций, развивать программы прямого финансирования подразделений, распределять личный состав, расширять поставки беспилотников и выполнять договоренности с зарубежными партнерами, сообщало украинское Минобороны.
Хмара сменил Михаила Федорова, возглавлявшего Минобороны Украины с января 2026 года. Тот подтвердил свою отставку 15 июля. В одно время с Федоровым в отставку ушел экс-главком ВСУ Александр Сырский. Его пост занял Михаил Драпатый.
Евгений Хмара — генерал-майор и кадровый сотрудник украинских силовых структур. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций «А» СБУ, также известном как спецподразделение «Альфа». В 2023 году Хмара возглавил это подразделение. В январе 2026 года он был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности Украины. До перехода в Министерство обороны он занимался вопросами проведения специальных и технологических операций.
В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что удары по российской территории со стороны Украины получат зеркальный ответ, только «в несколько раз мощнее». Ранее он пояснил, что ответом на украинские удары по гражданской инфраструктуре России станет расширение зоны безопасности, и подчеркнул, что ВС России полностью владеют стратегической инициативой.
Выступая перед депутатами Госдумы 27 июля, глава государства заявил, что Россия в рамках специальной военной операции будет действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных целей.
Кремль в июле также заявил о продвижении российских военных по всей линии фронта. «Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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