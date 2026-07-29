СМИ раскрыли роль разведки США и Франции в ударах Украины по России

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил о согласии президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом он рассказал после встречи с американским лидером. Экс-комик также провёл переговоры с представителями американских военно-промышленных компаний. Он рассчитывает организовать совместное производство вооружений с предприятиями США. Конкретные сроки передачи лицензий и запуска такого производства украинская сторона не назвала.