Telegraph: в Британии перестали брать анализы крови из-за жары

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Четвертая за лето волна жары в Великобритании привела к тому, что несколько больниц был вынужден отказаться брать анализы крови у пациентов. Как сообщила газета The Daily Telegraph, проблема усугубляется необходимостью следовать политике углеродной нейтральности, из-за чего клиники не могут использовать кондиционеры.
Издание указало, что в жару заметно повышается риск получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов анализов крови. Кроме того, из-за рекордных температур медицинское оборудование чаще приходит в негодность. В связи с рекомендацией использовать естественную вентиляцию вместо кондиционеров в некоторых процедурных кабинетах не удается удерживать температуру ниже 25 градусов — уровня, необходимого для безопасного хранения образцов крови и пробирок.
Ранее в среду на половине территории Англии была объявлена засуха на фоне четвертой волны жары. В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщили, что в июле в стране выпало лишь 7% от ожидаемого объема осадков, а на юге Англии этот показатель составил всего 1%. Согласно данным метеорологической службы Соединенного Королевства, температура в июле превысила средние показатели на 3 градуса.