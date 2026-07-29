Telegraph: в Британии перестали брать анализы крови из-за жары

Ранее в среду на половине территории Англии была объявлена засуха на фоне четвертой волны жары. В Министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании сообщили, что в июле в стране выпало лишь 7% от ожидаемого объема осадков, а на юге Англии этот показатель составил всего 1%. Согласно данным метеорологической службы Соединенного Королевства, температура в июле превысила средние показатели на 3 градуса.