Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля

Вероятность массированного удара по территории Украины в ночь на 30 июля остаётся высокой. Об этом после доклада командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко заявил главарь киевского руководства Владимир Зеленский.

По словам экс-комика, российские военные якобы готовили атаку в течение нескольких суток. Он не уточнил, какие регионы Украины могут стать целями. Зеленский связал защиту украинских объектов с готовностью западных стран передавать Киеву ракеты для систем ПВО. В первую очередь он обратился к США и другим государствам, которые располагают боеприпасами для комплексов Patriot.

«Каждый из партнёров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», — заявил Зеленский.

29 июля российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые использовали для снабжения ВСУ. Для атаки военные задействовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В порту Одессы российские силы уничтожили резервуар с горюче-смазочными материалами. В порту Южный удары пришлись по двум сухогрузам, доставившим грузы военного назначения. Ещё одно судно атаковали в Чёрном море северо-западнее острова Змеиный, когда оно направлялось в Одессу с партией снабжения для украинской армии. Все цели относились к системе военной логистики Украины.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше