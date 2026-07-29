Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе ночью на 30 июля

29 июля российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые использовали для снабжения ВСУ. Для атаки военные задействовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники. В порту Одессы российские силы уничтожили резервуар с горюче-смазочными материалами. В порту Южный удары пришлись по двум сухогрузам, доставившим грузы военного назначения. Ещё одно судно атаковали в Чёрном море северо-западнее острова Змеиный, когда оно направлялось в Одессу с партией снабжения для украинской армии. Все цели относились к системе военной логистики Украины.