В Сербии отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов отклонили резолюцию о вынесении вотума недоверия правительству, сообщает ТАСС.
За утверждение документа выступили 40 парламентариев. Против резолюции проголосовали 135 депутатов.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил: республика в ближайшее время не станет членом Евросоюза. По его словам, на решения Брюсселя влияют в том числе статус Косова и Метохии, а также отношения Белграда с Россией, Китаем и США.
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