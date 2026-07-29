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В Сербии отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

Парламент Сербии отклонил резолюцию о вотуме недоверия правительству: 40 депутатов поддержали документ, 135 выступили против.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Народной скупщины Сербии большинством голосов отклонили резолюцию о вынесении вотума недоверия правительству, сообщает ТАСС.

За утверждение документа выступили 40 парламентариев. Против резолюции проголосовали 135 депутатов.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил: республика в ближайшее время не станет членом Евросоюза. По его словам, на решения Брюсселя влияют в том числе статус Косова и Метохии, а также отношения Белграда с Россией, Китаем и США.

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