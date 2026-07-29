В Сербии отклонили резолюцию о вотуме недоверия правительству

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил: республика в ближайшее время не станет членом Евросоюза. По его словам, на решения Брюсселя влияют в том числе статус Косова и Метохии, а также отношения Белграда с Россией, Китаем и США.