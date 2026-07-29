На выборах президента Южной Осетии в РФ откроются пять избирательных участков

ЦХИНВАЛ, 29 июля. /ТАСС/. Пять избирательных участков откроются на территории России в день выборов президента Южной Осетии, которые состоятся 18 сентября. Как сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики, четыре участка откроются в Северной Осетии и один — в Москве.
«29 июля состоялось очередное заседание ЦИК, в рамках которого рассмотрены 12 вопросов организационного и правового характера, — сказали в Центризбиркоме. — Также на заседании сформированы пять избирательных участков на территории Российской Федерации — два во Владикавказе и по одному в Алагире, Камбилеевском и в Москве».
Ранее ЦИК Южной Осетии сообщал, что на досрочных выборах президента 18 сентября на территории республики откроется 72 избирательных участка. Центризбирком также сообщал об образовании шести территориальных комиссий, которые будут работать в городах Цхинвал и Квайса, а также Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском районах.
23 июня Алан Гаглоев объявил о снятии с себя полномочий президента Южной Осетии. Вслед за этим Кремль опубликовал указ Владимира Путина о назначении Гаглоева советником президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии, согласно Конституции республики, возложено на председателя правительства Марата Камболова.
1 июля парламент Южной Осетии назначил выборы президента республики на 18 сентября. Следом Центризбирком республики сообщил о начале работы по подготовке и проведению досрочных президентских выборов.
Президентом может быть избран гражданин Южной Осетии не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинским и русским) и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. В указанный срок также засчитываются периоды постоянного проживания на территории РФ, при условии замещения в эти периоды в России государственных или муниципальных должностей.