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На выборах президента Южной Осетии в РФ откроются пять избирательных участков

Четыре участка откроются в Северной Осетии и один — в Москве.

ЦХИНВАЛ, 29 июля. /ТАСС/. Пять избирательных участков откроются на территории России в день выборов президента Южной Осетии, которые состоятся 18 сентября. Как сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики, четыре участка откроются в Северной Осетии и один — в Москве.

«29 июля состоялось очередное заседание ЦИК, в рамках которого рассмотрены 12 вопросов организационного и правового характера, — сказали в Центризбиркоме. — Также на заседании сформированы пять избирательных участков на территории Российской Федерации — два во Владикавказе и по одному в Алагире, Камбилеевском и в Москве».

Ранее ЦИК Южной Осетии сообщал, что на досрочных выборах президента 18 сентября на территории республики откроется 72 избирательных участка. Центризбирком также сообщал об образовании шести территориальных комиссий, которые будут работать в городах Цхинвал и Квайса, а также Цхинвальском, Дзауском, Знаурском и Ленингорском районах.

23 июня Алан Гаглоев объявил о снятии с себя полномочий президента Южной Осетии. Вслед за этим Кремль опубликовал указ Владимира Путина о назначении Гаглоева советником президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии, согласно Конституции республики, возложено на председателя правительства Марата Камболова.

1 июля парламент Южной Осетии назначил выборы президента республики на 18 сентября. Следом Центризбирком республики сообщил о начале работы по подготовке и проведению досрочных президентских выборов.

Президентом может быть избран гражданин Южной Осетии не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинским и русским) и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. В указанный срок также засчитываются периоды постоянного проживания на территории РФ, при условии замещения в эти периоды в России государственных или муниципальных должностей.

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Биография Алана Гаглоева
Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.
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