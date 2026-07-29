На выборах президента Южной Осетии в РФ откроются пять избирательных участков

Президентом может быть избран гражданин Южной Осетии не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинским и русским) и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. В указанный срок также засчитываются периоды постоянного проживания на территории РФ, при условии замещения в эти периоды в России государственных или муниципальных должностей.