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Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев в Польше

Поводом для встречи стали участившиеся нападения на граждан Украины, число преступлений выросло на треть.

Источник: Комсомольская правда

На фоне роста преступлений против украинцев в Польше Владимир Зеленский провёл переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, ключевой темой стала безопасность соотечественников, которые нашли убежище в этой стране. Других подробностей он не привёл.

За первые шесть месяцев 2026 года число обращений украинцев в полицию Польши из-за нападений на почве ненависти выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На прошлой неделе во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили 19-летнего украинца и его девушку из-за того, что услышали украинскую речь. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что избиения украинцев за границей становятся устойчивой тенденцией.

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