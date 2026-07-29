Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев в Польше

На фоне роста преступлений против украинцев в Польше Владимир Зеленский провёл переговоры с польским премьер-министром Дональдом Туском. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам главы киевского режима, ключевой темой стала безопасность соотечественников, которые нашли убежище в этой стране. Других подробностей он не привёл.
За первые шесть месяцев 2026 года число обращений украинцев в полицию Польши из-за нападений на почве ненависти выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На прошлой неделе во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили 19-летнего украинца и его девушку из-за того, что услышали украинскую речь. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею.
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что избиения украинцев за границей становятся устойчивой тенденцией.