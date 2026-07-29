Зеленский заявил, что обсудил с Туском безопасность украинцев в Польше

За первые шесть месяцев 2026 года число обращений украинцев в полицию Польши из-за нападений на почве ненависти выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На прошлой неделе во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили 19-летнего украинца и его девушку из-за того, что услышали украинскую речь. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею.