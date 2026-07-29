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Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский завершил конфликт в Украине. Это заявление прозвучало после их закрытой встречи в Белом доме.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавней беседы с Владимиром Зеленским выразил необходимость завершения конфликта в Украине.

«Мне бы хотелось, чтобы он закончил войну… Я сказал ему: я хочу закончить войну», — отметил Трамп в беседе с журналистами.

Во вторник вечером состоялась встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, которая проходила за закрытыми дверями. В заявлении после переговоров Зеленский утверждал, что Трамп якобы согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп отметил без подробных комментариев, что его встречи с Владимиром Зеленским и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были «очень успешными».

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