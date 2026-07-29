Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

Во вторник вечером состоялась встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, которая проходила за закрытыми дверями. В заявлении после переговоров Зеленский утверждал, что Трамп якобы согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп отметил без подробных комментариев, что его встречи с Владимиром Зеленским и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были «очень успешными».