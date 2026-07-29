Трамп фактически поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России и Ирана, выработанный в Сенате Конгресса США.
«Я бы хотел, чтобы положения по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. Думаю, это важно», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов в Белом доме ход рассмотрения упомянутого законопроекта. «Думаю, им (членам Конгресса — прим. ТАСС) следует вставить это по России. Однако я [также] думаю, что им следует вставить это по Ирану», — заявил глава американской администрации.
При этом он уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта. «Откровенно говоря, в этом нет острой необходимости», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос, выступает ли он за возвращение конгрессменов в Вашингтон в августе из своих избирательных округов с целью работы над документом.