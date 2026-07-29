В парламент Турции внесут проект о разоружении Рабочей партии Курдистана

Курды — крупный ираноязычный народ Ближнего Востока, не имеющий собственного независимого государства. В 1978 году курдские студенты-марксисты во главе с Абдуллой Оджаланом основали Рабочую партию Курдистана. Она боролась с турецкими властями за автономию своего народа в Турции. В мае 2025 года на съезде РПК было принято решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего вооруженного противостояния с турецкими властями. В феврале 2025 года господин Оджалан призвал все структуры организации сложить оружие и завершить конфликт с Анкарой.