Трамп рассказал, что говорил Зеленскому на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал в ходе встречи с министром транспорта США в Овальном кабинете, трансляцию которой ведет Белый дом.
«Я хотел бы, чтобы он положил конец конфликту. Это было бы очень просто», — сказал Трамп.
В ходе того же мероприятия президент США заявил, что Вашингтон намерен «очень жестко» ответить Тегерану после ночной ракетной атаки на американские военные объекты.
«Мы нанесем по ним очень мощный удар, потому что теперь наша очередь наносить удар. Они знают, что это произойдет», — сказал он.
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