Трамп рассказал, что говорил Зеленскому на встрече в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал в ходе встречи с министром транспорта США в Овальном кабинете, трансляцию которой ведет Белый дом.