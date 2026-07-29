Сенат США единогласно проголосовал против помилования сообщницы Эпштейна

ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой выступил против предоставления президентского помилования или смягчения наказания сообщнице скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.
Как следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса, инициатором документа выступила сенатор Джеки Роузен, предложившая зафиксировать официальную позицию законодателей верхней палаты относительно преступлений Максвелл.
Принятая резолюция носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы для президента США, чьи конституционные полномочия по помилованию осужденных за федеральные преступления остаются неограниченными.
На фоне публикации сотен тысяч страниц материалов по делу Эпштейна осужденная на 20 лет Максвелл уже направляла ходатайство об отмене приговора и прошение о помиловании, утверждая, что новые файлы содержат скрытые прокуратурой доказательства ее невиновности.
Максвелл в 2021 году была осуждена по пяти пунктам обвинения в торговле людьми в сексуальных целях и насилии над несовершеннолетними. Она была приговорена к 20-летнему тюремному сроку, из которых ей осталось находиться под стражей больше половины.