ТАСС: Фидан заверил нового главу политбюро ХАМАС в поддержке Палестины

Фидан со своей стороны подчеркнул, что в Анкаре «поддерживают справедливое дело палестинцев во всех сферах и на всех площадках». По его словам, Турция добивается того, чтобы действия правительства Нетаньяху в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, а также нападения на святыни «оставались в повестке международного сообщества». Министр заверил, что Анкара будет и впредь прилагать все усилия для доставки в Газу дополнительной гуманитарной помощи.