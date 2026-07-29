ТАСС: Фидан заверил нового главу политбюро ХАМАС в поддержке Палестины

СТАМБУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече в Анкаре с новым главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халилем аль-Хейей заверил его в поддержке «справедливого дела» Палестины. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
«Министр Фидан принял 29 июля в Анкаре руководителя политбюро ХАМАС и возглавляемую им делегацию», — сказал собеседник агентства.
По его словам, аль-Хейя проинформировал главу МИД Турции о ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. «Он обратил внимание на то, что правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху активизировало незаконную деятельность по строительству [еврейских] поселений и нападения на религиозные святыни в Иерусалиме. Аль-Хейя сообщил, что ХАМАС продолжает придерживаться конструктивной позиции на мирных переговорах, и рассказал о процессе межпалестинского примирения», — отметил источник.
Фидан со своей стороны подчеркнул, что в Анкаре «поддерживают справедливое дело палестинцев во всех сферах и на всех площадках». По его словам, Турция добивается того, чтобы действия правительства Нетаньяху в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, а также нападения на святыни «оставались в повестке международного сообщества». Министр заверил, что Анкара будет и впредь прилагать все усилия для доставки в Газу дополнительной гуманитарной помощи.
Движение ХАМАС ранее сообщило, что по итогам состоявшегося 18 июля голосования лидер ХАМАС в секторе Газа аль-Хейя был избран главой политбюро организации.