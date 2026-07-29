Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне текущего конфликта в Украине.
«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — отметил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Во вторник вечером в Белом доме была проведена встреча Зеленского с Трампом, которая проходила в закрытом формате. По словам Зеленского, Трамп выразил готовность предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Трамп же, не вдаваясь в подробности, заявил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были «очень хорошими».