СПЦ: власти Косова законом о туризме пытаются ограничить паломничество

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила, что представители полиции непризнанного Косова раздавали паломникам листовки с упоминанием штрафов за несоблюдение положений закона о туризме, которые приштинские власти намерены взимать с 1 августа.
Как отметили в Рашско-Призренской епархии, в Приштине настивают на сопровождении «организованных групп» гидом с косовской лицензией и грозят крупными денежными штрафами за несоблюдение этих требований.
«Свобода вероисповедания напрямую включает в себя право верующих свободно посещать свои святые места, участвовать в религиозных службах и организовывать паломничества. Регулирование коммерческих туристических услуг не может быть истолковано таким образом, чтобы приравнивать религиозные паломничества к профессиональному предоставлению туристических услуг. Никакое толкование туристических правил не может умалять право Сербской православной церкви самостоятельно регулировать религиозную жизнь в своих монастырях», — подчеркнули в СПЦ.
Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.